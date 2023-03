Mondiali | Messi regala a compagni I - Phone con custodie d' oro

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un regalo speciale per ognuno dei 26e per i membri dello staff, in tutto 35 persone, per ringraziarli della vittoria aiin Qatar. Un generoso Lionelha voluto così omaggiare ...

Un regalo speciale per ognuno dei 26 compagni e per i membri dello staff, in tutto 35 persone, per ringraziarli della vittoria ai Mondiali in Qatar. Un generoso Lionel Messi ha voluto così omaggiare la Nazionale campione: secondo quanto riporta il 'Clarin' anche con foto, in occasione della premiazione 'The Best' della Fifa, Messi è uno dei nostri clienti più affezionati e ci ha contattato un paio di mesi fa dopo la finale dei Mondiali. Ha detto che voleva un regalo speciale per celebrare l'incredibile vittoria, ma non Messi, ecco quanto ha speso per il regalo mondiale Ma quanto ha speso la Pulce Questo pensiero gli sarebbe costato intorno ai 175mila sterline, 197mila euro. Ben, CEO di iDesign Gold, ha commentato:

Per la modica cifra di 210.000 euro, un ricordo del Mondiale vinto in Qatar. "Non voleva regalare i soliti orologi..." Un regalo speciale per ognuno dei 26 compagni e per i membri dello staff, in tutto 35 persone, per ringraziarli della vittoria ai Mondiali in Qatar.