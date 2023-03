Momenti di riflessione e risate da subito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simovince : @VirginiaBianco3 Lo stanno trattando come uno stupido Stanno facendo tutto alle sue spalle non rispettando i suoi m… - domieffe : Piccola riflessione su questo Bari. Mignani sta pescando gli uomini giusti, e tutti stanno rispondendo nella manier… - RotaryGemonaFC : Relazione di alto livello culturale, con momenti di riflessione profonda, martedì 28 febbraio 2023; ringraziamo il… - gl1ttvr : @NickTandem same, dopo le feste quando sono sola mi partono i momenti riflessione filosofici - s02526371 : @AdrianaSpappa C'era Sa... siamo noi che non sappiamo,Cerasa durante i momenti di riflessione filosofica?? -

...lo ha spinto ad evitare gli animali e il buio e di creare aggregazione per superare i... come l'elezione al Conclave, ma è anche unasu temi dell'accoglienza, delle persone ...... la neosegretaria del Partito democratico si è premurata di aggiungere: "...e unamolto ... Meloni è partita " questi viaggi la soccorrono sempre neidi difficoltà " per l'India e poi ...Questa iniziativa, che va ben oltre i confini della città di Milano, non solo promuove attività culturali all'interno del carcere, ma favorisce anchedie divertimento, ...

Momento di riflessione Butac

La musica risuona in carcere, attraverso un sistema audio installato in alcuni spazi e nei raggi di San Vittore, con la cultura come "motore di cambiamento sociale" e i suoni come stabilizzatori dell’ ...Al via a Faenza e dintorni la quarta edizione del festival femminista Sorelle. Fra gli appuntamenti anche momenti di riflessione sulle figure delle eretiche e delle accusate di stregoneria nell’Europa ...