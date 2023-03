Mogol: «All’inizio dissi a Battisti che la sua musica non era un granché, non avevo intuito niente» (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Giulio Rapetti Mogol, paroliere di una vita per Lucio Battisti. Il cantante domenica compirebbe 80 anni. Mogol ricorda il loro primo incontro. «Ci fece conoscere Christine Leroux, direttrice di una casa di edizioni musicali che aveva fatto un contratto a Lucio. Lui mi fece sentire due canzoni. “Non mi sembrano un granché”, dissi. E lui “In effetti… sono d’accordo”. Era semplice e umile, sorrise nonostante la batosta. Per non sentirmi un verme miserabile gli proposi di vederci per provare a fare qualcosa insieme. Nacquero “Dolce di giorno” e “Per una lira”». Cosa ci aveva visto in quel ragazzo alle prime armi? Mogol: «Farei bella figura a dirlo, ma non avevo intuito nulla. Però la terza canzone fu “29 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Giulio Rapetti, paroliere di una vita per Lucio. Il cantante domenica compirebbe 80 anni.ricorda il loro primo incontro. «Ci fece conoscere Christine Leroux, direttrice di una casa di edizionili che aveva fatto un contratto a Lucio. Lui mi fece sentire due canzoni. “Non mi sembrano un”,. E lui “In effetti… sono d’accordo”. Era semplice e umile, sorrise nonostante la batosta. Per non sentirmi un verme miserabile gli proposi di vederci per provare a fare qualcosa insieme. Nacquero “Dolce di giorno” e “Per una lira”». Cosa ci aveva visto in quel ragazzo alle prime armi?: «Farei bella figura a dirlo, ma nonnulla. Però la terza canzone fu “29 ...

