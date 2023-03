(Di giovedì 2 marzo 2023) La visita di Giorgia Meloni in India è stata l'occasione, per il governo di Narendra, di ribadire la vicinanza tra i due Paesi. Il premier indiano ha inoltre ribadito la sua disponibilità ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apocalittica : RT @RaiNews: Tra i due paesi 'cooperazione in materia di Difesa ed energia'. Meloni: 'L'India può facilitare la strada per una pace giusta… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Tra i due paesi 'cooperazione in materia di Difesa ed energia'. Meloni: 'L'India può facilitare la strada per una pace giusta… - RaiNews : Tra i due paesi 'cooperazione in materia di Difesa ed energia'. Meloni: 'L'India può facilitare la strada per una… - fisco24_info : Meloni: 'L'India può facilitare la strada per una pace giusta in Ucraina': Il primo ministro Modi: 'Pronti a contri… - globalistIT : -

ha annunciato anche la decisione di rafforzare la 'cooperazione nel settore della Difesa' in cui 'si creano nuove opportunità di sviluppo' anche riguardo alla produzione, in un ottica 'di ......la propria forza lavoro ed insegnare loro come utilizzare la tecnologia nel migliore dei. E in ..., partenza, via : una volta definita la base fondante del proprio business e dei servicing, ..., attenti, via: la nuova stagione di Formula 1 inizierà questo weekend in Bahrain e Carlo ... di questa popolarità ritrovata fa tesoro per iniziare il 2023 nel migliore dei, senza però ...

Modi: “Pronti ad agevolare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina” Globalist.it

Modi ha annunciato anche la decisione di rafforzare la “cooperazione nel settore della Difesa” in cui “si creano nuove opportunità di sviluppo” anche riguardo alla produzione, in un ottica “di ...La presidente del Consiglio: «Paesi in via di sviluppo particolarmente colpiti da crisi Russia-Ucraina e pandemia». Modi: «Guerra da risolvere solo attraverso dialogo» ...