Mixed by Erry | la reazione di Enrico Frattasio al film di Sydney Sibilia

Mixed by Erry è il film che porta sugli schermi la figura leggendaria di Enrico Frattasio, l'uomo che nella Napoli anni '80 diede vita ad un impero finanziario grazie alle sue musicassette contraffatte. Sulla storia del pirata musicale è basato il film di Sydney Sibilia. Enrico, dopo aver visto la pellicola, ha avuto una reazione positiva, ha detto di esserne rimasto soddisfatto. Prima del film – di cui abbiamo parlato nella recensione di Mixed by Erry – la storia di Mixed by Erry è stata raccontata nel libro scritto da Simona Frasca, in cui ci sono anche interventi di Beppe Vessicchio, Nino D'Angelo, Marco Messina, Federico Salvatore ...

