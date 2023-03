Miur | 1826 posti di direzione in tutta italia | Il come e il quando del concorso più atteso

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 marzo 2023) È partito il conto alla rovescia per il nuovo bando diper Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (). Finalmente ci siamo. Il tantoper Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca () dovrebbe uscire a breve. Arriva ilpiù: quello del– Ilovetrading.itIl Dicastero di Viale Trastevere ha pubblicato lo scorso ottobre il regolamento per la procedura concorsuale, ora manca solo il bando ufficiale. Voci di corridoio riportano che i saranno tantissimi i candidati per i 1.826rimasti vacanti. La selezione per l’accesso al profilo ...