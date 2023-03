Mistero sulla morte dell'oculista: 'Paolo Borri non può essersi suicidato' (Di giovedì 2 marzo 2023) Indagini sulla fine del medico cresciuto in Valtiberina e trapiantato a Bologna: un proiettile l'ha preso in faccia. I test sull'arma per fare luce sulla tragedia. Il cognato racconta: 'Era sereno, lo ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Indaginifine del medico cresciuto in Valtiberina e trapiantato a Bologna: un proiettile l'ha preso in faccia. I test sull'arma per fare lucetragedia. Il cognato racconta: 'Era sereno, lo ...

