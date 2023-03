(Di giovedì 2 marzo 2023) (ANSA) -, 02 MAR - Il Comune di, per raggiungere la neutralitàtica entro il 2030, ha varato un nuovo servizio gratuito per ricevere informazioni sul temae sulle opportunità legate alla transizione energetica. Lo, …

L'attivazione dello sportello è un ulteriore passo avanti di Bologna. Bologna è infatti una delle 100 città, selezionate dalla Commissione Europea, che lavoreranno per raggiungere la ...'L'attivazione dello sportello - sottolineano da Palazzo D'Accursio - è un ulteriore passo avanti di Bologna. Bologna è infatti una delle 100 città, selezionate dalla ...Già selezionata assieme ad altre 8 città italiane (Bergamo, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino) per far parte dellaeuropea "100 climate - neutral by 2030 - for and by the ...

Missione clima, a Bologna nasce lo sportello per l'energia ... Agenzia ANSA

Sotto le torri in arrivo un nuovo servizio, gratuito, fortemente voluto dall'amministrazione felsinea. Si tratta dello Sportello energia, promosso dal Comune di Bologna e gestito dall'Agenzia per l'en ...