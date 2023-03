Missili russi su Zaporizhzhia | distrutto un condominio nella notte | almeno 2 morti

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 marzo 2023) È didueil bilancio dell’attaccostico russo che la scorsaha colpito la città di, nel Sud dell’Ucraina. Il raid ha colpito un, dove le squadre dei soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti tra l macerie. Il palazzo di cinque piani è stato «quasi completamente», ha spiegato su Telegram il sindaco ad interim della città, Anatoly Kurtev. Finora sono state salvate 11 persone, tra cui una donna incinta. su Open Leggi anche: Attacchi con i droni in territorio russo. Kiev: «L’Ucraina non colpisce laa». Mosca: «Non gli crediamo» Droni abbattuti su diverse città russe, la furia di Putin: «Vigiliamo contro la feccia neonazista» La teoria del complotto della ...