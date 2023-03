Miracolo in Turchia: cane vivo dalle macerie a 3 settimane dal terremoto (Di giovedì 2 marzo 2023) "Aleks, Aleks, vieni amore mio, vieni, bel cagnolino": con queste parole i soccorritori hanno tratto in salvo un cane vivo dalle macerie di un edificio crollato nel sud della Turchia, a tre settimane dal devastante sisma di magnitudo 7,8 che ha colpito il Paese. Le squadre del municipio locale hanno recuperato Aleks e lo hanno consegnato all'associazione turca per la tutela degli animali Haytap ad Antiochia, nella provincia di Hatay. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "Aleks, Aleks, vieni amore mio, vieni, bel cagnolino": con queste parole i soccorritori hanno tratto in salvo undi un edificio crollato nel sud della, a tredal devastante sisma di magnitudo 7,8 che ha colpito il Paese. Le squadre del municipio locale hanno recuperato Aleks e lo hanno consegnato all'associazione turca per la tutela degli animali Haytap ad Antiochia, nella provincia di Hatay.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enki1965 : @donTonio66 Dettato: È un miracolo che un barcone del genere possa essere partito da la Turchia e arrivare a Croton… - Annamcamilloni : RT @greenMe_it: Cavallo estratto vivo dalle macerie del terremoto in Turchia dopo 21 giorni: il miracolo della vita scalda il cuore di tutt… - GiannettiMarco : RT @LaStampa: Il cane Aleks estratto vivo dalle macerie 23 giorni dopo il terremoto in Turchia: 'È davvero un miracolo' - ComGrazia : RT @LaStampa: Il cane Aleks estratto vivo dalle macerie 23 giorni dopo il terremoto in Turchia: 'È davvero un miracolo' - Tullia01 : RT @greenMe_it: Cavallo estratto vivo dalle macerie del terremoto in Turchia dopo 21 giorni: il miracolo della vita scalda il cuore di tutt… -