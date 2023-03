Minacce a Messi, “ti aspettiamo”: il messaggio dopo gli spari (Di giovedì 2 marzo 2023) Non solo vittorie e riconoscimenti per Leo Messi: la Pulce sta vivendo ore di tensione a seguito di una pessima notizia che arriva dalla sua città d’origine, Rosario. Degli uomini incappucciati hanno sparato contro le serrande di un supermercato di proprietà della famiglia della moglie di Messi, Antonella Roccuzzo, per poi lasciare un messaggio proprio al capitano della Nazionale argentina. Le Minacce a Messi Uno degli individui è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre si avvicinava al supermercato a bordo di una moto e ha sparato più di una dozzina di colpi contro le persiane metalliche che coprivano le finestre e le porte dello stabilimento. Secondo la stampa argentina il vero obiettivo di questa manovra è Messi a cui è stato mandato un messaggio: ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Non solo vittorie e riconoscimenti per Leo: la Pulce sta vivendo ore di tensione a seguito di una pessima notizia che arriva dalla sua città d’origine, Rosario. Degli uomini incappucciati hanno sparato contro le serrande di un supermercato di proprietà della famiglia della moglie di, Antonella Roccuzzo, per poi lasciare unproprio al capitano della Nazionale argentina. LeUno degli individui è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre si avvicinava al supermercato a bordo di una moto e ha sparato più di una dozzina di colpi contro le persiane metalliche che coprivano le finestre e le porte dello stabilimento. Secondo la stampa argentina il vero obiettivo di questa manovra èa cui è stato mandato un: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zambrysss : Da quando hanno preso Skriniar nell’ordine: Infortunio Mbappe Sconfitta agli ottavi di CL Infortunio Neymar Sconfi… - sempregilda : RT @albertoinfelise: Lo scriviamo e lo denunciamo da anni. Abbiamo per questo ricevuto minacce, sui social, al lavoro e persino a casa. Le… - Moonlightshad1 : RT @albertoinfelise: Lo scriviamo e lo denunciamo da anni. Abbiamo per questo ricevuto minacce, sui social, al lavoro e persino a casa. Le… - Luxgraph : Argentina, minacce a Leo Messi: spari contro il supermarket della moglie #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - v_m_a_x_i_m_o : RT @albertoinfelise: Lo scriviamo e lo denunciamo da anni. Abbiamo per questo ricevuto minacce, sui social, al lavoro e persino a casa. Le… -