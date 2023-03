Minacce a Messi. Spari contro un supermercato della moglie e un biglietto: 'Ti stiamo aspettando' (Di giovedì 2 marzo 2023) Intimidazione gravissima. Un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo (moglie di Lionel Messi), è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco all'alba di mercoledì nella città di Rosario. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 marzo 2023) Intimidazione gravissima. Unfamiglia di Antonella Roccuzzo (di Lionel), è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco all'alba di mercoledì nella città di Rosario. ...

