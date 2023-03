Minacce a Messi e spari ad un negozio della famiglia della moglie (Di giovedì 2 marzo 2023) spari e Minacce Messi. spari contro un supermercato della famiglia della moglie di Lionel Messi. E’ successo questa notte, 2 marzo, intorno alle 3 di notte a Rosario, città natale del campione argentino. 14 colpi sparati in direzione del negozio della famiglia della compagna del numero 10 argentino e anche un biglietto con delle Minacce ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)contro un supermercatodi Lionel. E’ successo questa notte, 2 marzo, intorno alle 3 di notte a Rosario, città natale del campione argentino. 14 colpi sparati in direzione delcompagna del numero 10 argentino e anche un biglietto con delle... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... niccolopoletto : RT @albertoinfelise: Lo scriviamo e lo denunciamo da anni. Abbiamo per questo ricevuto minacce, sui social, al lavoro e persino a casa. Le… - mazzettam2 : RT @albertoinfelise: Lo scriviamo e lo denunciamo da anni. Abbiamo per questo ricevuto minacce, sui social, al lavoro e persino a casa. Le… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Follia in Argentina: minacce a #Messi e alla sua famiglia, spari nel supermercato della moglie - DottorWatson : RT @albertoinfelise: Lo scriviamo e lo denunciamo da anni. Abbiamo per questo ricevuto minacce, sui social, al lavoro e persino a casa. Le… - andreastoolbox : Minacce a Messi, spari contro un supermercato della moglie: 'Ti stiamo aspettando' #a #Minacce #Messi, #contro… -