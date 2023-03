Milleproroghe 2023: tutte novità su pensioni, disabilità e lavoro (Di giovedì 2 marzo 2023) Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 24 febbraio 2023 numero 14 di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 29 dicembre 2022 numero 198) contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.Numerose le novità in materia di lavoro, pensioni e disabili, inserite in sede di conversione in legge, in particolare grazie all’aggiunta di una serie di commi all’articolo 9: 4-ter e 5-ter per lo smart-working a beneficio di lavoratori fragili e genitori di under 14; 4-bis sulla somministrazione di lavoro eccedente i 24 mesi; 5-bis per la proroga della possibilità di accedere all’isopensione con un anticipo fino ad un massimo di 7 anni. Analizziamo i diversi aspetti in ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 2 marzo 2023) Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 24 febbraionumero 14 di conversione del Decreto(D.L. 29 dicembre 2022 numero 198) contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.Numerose lein materia die disabili, inserite in sede di conversione in legge, in particolare grazie all’aggiunta di una serie di commi all’articolo 9: 4-ter e 5-ter per lo smart-working a beneficio di lavoratori fragili e genitori di under 14; 4-bis sulla somministrazione dieccedente i 24 mesi; 5-bis per la proroga della possibilità di accedere all’isopensione con un anticipo fino ad un massimo di 7 anni. Analizziamo i diversi aspetti in ...

