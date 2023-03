(Di giovedì 2 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 sta mettendo tutti i concorrenti in una posizione molto complicata. Il fatto che manchi poco alla finale, infatti, rende l’atmosfera ancora più tesa. Ovviamente, i vipponi sono concentrati sul loro percorso, ma non mancano le liti per le questioni più disparate. Nelle ultime ore,ha espresso il suo astio nei confronti di. Quest’ultima, nonostante l’atteggiamento sempre pacato, non ha potuto fare a meno di soffermarsi sulla quantità di vino bevuta dalla modella venezuelana e da Luca Onestini. Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,sotto attacco: la furia di Luca Onestini È difficile chesi faccia coinvolgere nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Milena Miconi finisce nel mirino di Oriana Marzoli: “Str**za” #Oriele #MilenaMiconi #disonestini - alessita_1994 : Questi devono ringraziare che hanno Milena Miconi e Davide che sanno fare la spesa nonostante il budget,e pure cucinare. #Gfvip - heroleo16 : RT @Novella_2000: È sempre colpa del vino! Luca e Oriana contro Milena (che viene definita str***) #oriele #gfvip - Novella_2000 : È sempre colpa del vino! Luca e Oriana contro Milena (che viene definita str***) #oriele #gfvip - infoitcultura : Alberto De Pisis critico nei confronti di Milena Miconi -

... Wilma Goich e Sarah Altobello) e in casa ne è rimasto ancora uno che è in possesso di un vippone entrato a dicembre; ovvero uno fra Andrea Maestrelli, Davide Donadei e. Il televoto ...Intanto domani sera andrà in onda una nuova puntata del reality di Canale5 e non mancheranno i colpi di scena, dopo che lunedì scorso il conduttore ha inchiodatoSull'attuale edizione, la Nazzaro ha dichiarato di fare il tifo pere Alberto De Pisis , che ha definito " un ragazzo meraviglioso ". Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .

Grande Fratello Vip: botta e risposta tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, ecco cosa è successo ComingSoon.it

Per Alberto c'è poco da fare, le pulizie resteranno un grande problema di questa avventura. Il VIP confida il suo pensiero su Milena a Onestini e Davide, non avendo apprezzato le critiche ricevute dal ...Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 la tensione fra i concorrenti è alle stelle. Per colpa di alcuni, gli autori hanno ridotto il budget per la spesa settimanale e la quantità di vino fornito alle fe ...