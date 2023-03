Milan | Timothy Weah | «Sono milanista accanito | spero passi con il Tottenham»

(Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di, figlio dell’exGeorge: «ista, ho molti amici in squadra», attaccante del Lille e della nazionale americana, oltre che figlio di George, ha rivelato a TMW il suo tifo per il. Di seguito le sue parole. «Iounistache riescano a superare il turno. Poi ho tanti amici in squadra e il loro successo per me è come un diamante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Weah, figlio dell'ex leggenda del Milan George, ha parlato a Milannews del suo rapporto con il club rossonero, non escludendo la possibilità di seguire le orme del padre in futuro. «Il Milan è nel mio cuore, il club ha dato tutto a papà e alla mia famiglia. Poi è normale avere un certo legame con i club dove ha militato mio padre».

Le parole di Timothy Weah, figlio dell'ex Milan George: «Sono milanista accanito, ho molti amici in squadra» Timothy Weah, attaccante del Lille e della nazionale americana, oltre che figlio di George Weah, ha parlato del suo legame con il Milan.