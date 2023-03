Milan-Scamacca | torna in auge il nome dell’attaccante per i rossoneri

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilpensa al mercato per il futuro e sicuramente a una punta,inildi GianlucaIlpensa al mercato per il futuro e sicuramente a una punta,inildi Gianluca. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, istarebbero pensato al classe ’99 per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Da sottolineare, in particolare, un rinnovato interesse del, che potrebbe valutare nuovamente il profilo diin ottica rivoluzione del reparto offensivo dei rossoneri. Oltre all'...Il classe '99 è sempre piaciuto ala caccia di una punta per la prossima stagione, un paio d'... Intanto, dopo due panchine di filaspera di scendere in campo domani in FA Cup contro il ...

Milan, torna di moda Scamacca: i rossoneri pensano all'attaccante del West Ham Milan News

Nuovo possibile flirt estivo tra il Milan e Gianluca Scamacca. Secondo repubblica.it, il club rossonero starebbe nuovamente pensando al ...