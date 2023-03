Milan, Scamacca possibile obiettivo? Le sue caratteristiche | Video (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Milan potrebbe essere alla ricerca del bomber del futuro. Gianluca Scamacca potrebbe essere un'opzione: vediamo le caratteristiche Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilpotrebbe essere alla ricerca del bomber del futuro. Gianlucapotrebbe essere un'opzione: vediamo le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @MilanNewsit: Milan, torna di moda Scamacca: i rossoneri pensano all'attaccante del West Ham - PianetaMilan : .@acmilan, Scamacca possibile obiettivo? Le sue caratteristiche | Video #SempreMilan #ACMilan #Milan #Scamacca - assaltocontinuo : @OliGiroud9fan @MilanNewsit Di fenomeni attualmente prendibili dal Milan in giro non ne vedo. Personalmente, se a… - allmilanit : ??#Calciomercato: il #Milan su #Scamacca ?? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: 'Vuole tornare in Italia': @acmilan, l'occasione di #mercato che aspettavi - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan… -