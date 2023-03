Milan, l’evoluzione di Pioli (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Milan è uscito dalla crisi grazie all’evoluzione tattica di Stefano Pioli, l’allenatore è stato bravo a cambiare idee e gioco per la svolta Il Milan è uscito dalla crisi grazie all’evoluzione tattica di Stefano Pioli, l’allenatore è stato bravo a cambiare idee e gioco per la svolta. Il tecnico è uscito dal momento peggiore della sua stagione con la sola e unica medicina possibile nello sport, ovvero il lavoro. Per quanto riguarda il gioco i rossoneri pressano, sono più chiusi dietro e creano anche più occasioni da gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilè uscito dalla crisi grazie altattica di Stefano, l’allenatore è stato bravo a cambiare idee e gioco per la svolta Ilè uscito dalla crisi grazie altattica di Stefano, l’allenatore è stato bravo a cambiare idee e gioco per la svolta. Il tecnico è uscito dal momento peggiore della sua stagione con la sola e unica medicina possibile nello sport, ovvero il lavoro. Per quanto riguarda il gioco i rossoneri pressano, sono più chiusi dietro e creano anche più occasioni da gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

