Milan | Leao non ci sarà con la Fiorentina | Rebic candidato per una maglia da titolare

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nienteper: per unadasi candidano, favorito, De Ketelaere e Brahim Diaz Non ciRafaela Firenze, ma Stefano Pioli ha già pronto il sostituto da inserire in: in vantaggio c’è Ante. Questa, però, non è l’unica soluzione a disposizione di Stefano Pioli. Come scrive il Corriere dello Sport, il nuovo modulo permetterebbe di vedere altre opzioni. Inserire De Ketelaere come seconda punta, posizione che ha già ricoperto ai tempi del Bruges. Così come il belga può prendere il posto di Brahim Diaz, che rimarrebbe in panchina per arrivare riposato per la sfida contro il Tottenham. Ultima opzione sarebbe quella delle due punte: insieme Origi-Giroud dal ...

: conferma per Giroud, possibile chance per Rebic Per quanto concerne la possibile formazione, mister Pioli dovrà fare a meno di Rafael, squalificato per la trasferta di Firenze. Per questo,...Le ultime da Milanello Con l'infermieria vuota e ilal completo, Pioli ha avuto la possibilità di fare prove tattiche complete per Firenze. Squalificatie Krunic, sostituiti da Rebic e ...NelPioli dovrà fare a meno degli squalificati Krunic e. In mediana tonrna Bennacer al fianco di Tonali, mentre in attacco potrebbe essere data una chance importante a Rebic. Confermata la ...

Inedita abbondanza per Stefano Pioli, che contro la Fiorentina potrà contare sul gruppo al completo eccezion fatta per Rafael Leao e Rade Krunic ... impegno tra campionato e Champions, dove il Milan è ...La genuflessione di Leao davanti all'arbitro Mariani domenica sera in occasione della gara con l'Atalanta, è costato tantissimo a Rafa e al Milan. Il giallo sventolato dal direttore ...