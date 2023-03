Milan | l’agente di Thiaw | “Malick ha scelto la strada più difficile”

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'agente del difensore delha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Milan, l'agente di Thiaw: 'Titolarità? Tutto pianificato col club' - matteo_milan91 : RT @Liguglia: L'agente di Thiaw che picchietta il suo scroto sulla testa dei tuttologi del Milan Twitter la mia ottava. - AlemilanistaFR : @becca22cr7 @FraNasato Però Mirco credo che sia più una dichiarazione di facciata e ruffianaggine per il Milan vist… - Liguglia : L'agente di Thiaw che picchietta il suo scroto sulla testa dei tuttologi del Milan Twitter la mia ottava. - PianetaMilan : .@acmilan, l’agente di Thiaw: “Malick ha scelto la strada più difficile” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Thiaw -

...però ha più di un dubbio sul rinnovo di Asensio ed allora'addio ... In Italia Juventus eripetutamente sono state accostate ad ...nuovo club e che non venga ufficializzato perché il suo, ...SPORT sottolinea che anche il, e' Inter , hanno già ... Thomas non ha infatti alcuna curare i suoi interessi. Il suo ......99' è seguito con interesse anche dal. Di lui ne ha parlato Andrea D'Amico , intermediario che ha portato Osimhen a Napoli , intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:di ...