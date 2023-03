(Di giovedì 2 marzo 2023) “indel, ma è un torneo che appartiene all’identità del. Tre italiane ai quarti? Non sarebbe una sorpresa: quelle contro Napoli e Inter sono sempre le partite più europee”. Lo ha detto il difensore rossonero Pierrein un’intervista a “Repubblica” in vista del secondo confronto con gli Spurs inLeague dopo l’1-0 dell’andata. Poco meno di un milione di euro è servito alper assicurarsi le sue prestazioni, ma “la cifra non mi ha mai condizionato, quei soldi non sono finiti nelle mie tasche e non sta a me dire se qualcuno ha fatto un colpo e qualcun altro un errore. Però sono orgoglioso di essermi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse”. Le sue prestazioni non sono bastate per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - ZZiliani : Credo che il Milan con la difesa a tre #Kalulu, #Tomori e #Thiaw, aggressivi, forti nell'anticipo e fisicamente for… - Fefinho83 : RT @theMilanZone_: #Kalulu: 'Sarà difficile in casa del #Tottenham, ma è un torneo che appartiene all'identità del #Milan. Il mio arrivo a… - Cucciolina96251 : RT @FraNasato: Kalulu a Repubblica: “Mio arrivo al #Milan? Maldini e Massara in videochiamata mi hanno detto che con me il Milan si sarebbe… - sportface2016 : #Milan, #Kalulu: 'Sarà difficile in casa del #Tottenham, ma abbiamo il dna da Champions' -

'Percentuale Qualificazione in Champions con ilal 98%'. Non si può dire che non sia ottimista Pierre. Il difensore si confessa a La Repubblica e ricorda quando illo scoprì da ragazzino al Lione: Il giocatore dice la sua anche ...Mbappé dice che in Italia andrebbe solo al. "E chi non lo vorrebbe", se la ride. - foto LivePhotoSport - . glb/red 02 - Mar - 23 09:44 2 marzo 2023Commenta per primo Il difensore delPierresi è concesso a La Repubblica per un'intervista a 360 gradi tra ambizioni in Champions, obiettivi in campionato e non solo: ve ne riportiamo i passaggi più interessanti. TOTTENHAM -...

Milan, le dichiarazioni di Pierre Kalulu: "Sarà difficile in casa del Tottenham, ma abbiamo il dna da Champions" ...Il difensore del Milan Pierre Kalulu si è concesso a La Repubblica per un'intervista a 360 gradi tra ambizioni in Champions, obiettivi in campionato e non solo: ve ne… Leggi ...