Milan, Kalulu: 'Col Tottenham passiamo noi al 98%. Nuovo stadio? Spero di riuscire a giocarci' (Di giovedì 2 marzo 2023) Il difensore del Milan Pierre Kalulu si è concesso a La Repubblica per un'intervista a 360 gradi tra ambizioni in Champions, obiettivi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) Il difensore delPierresi è concesso a La Repubblica per un'intervista a 360 gradi tra ambizioni in Champions, obiettivi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - ZZiliani : Credo che il Milan con la difesa a tre #Kalulu, #Tomori e #Thiaw, aggressivi, forti nell'anticipo e fisicamente for… - sportmediaset : Kalulu tra Champions e futuro: 'Abbandonare San Siro? Ne abbiamo bisogno' #kalulu #milan - YBah96 : RT @FraNasato: Kalulu a Repubblica: “Mio arrivo al #Milan? Maldini e Massara in videochiamata mi hanno detto che con me il Milan si sarebbe… - cmdotcom : #Milan, #Kalulu: 'Col #Tottenham passiamo noi al 98%. Nuovo stadio? Spero di riuscire a giocarci' -