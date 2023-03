Milan | il retroscena di Kalulu | “Maldini e Massara mi dissero che…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @fcin1908it: Ag Thiago Motta: “Da calciatore ha rifiutato una maxi offerta del Milan perché…” - CronacheTweet : Pierre #Kalulu ha svelato i retroscena del suo trasferimento al #Milan ?? - fcin1908it : Ag Thiago Motta: “Da calciatore ha rifiutato una maxi offerta del Milan perché…” - MilanSpazio : Retroscena Adli, rifiutati due club di Serie A per un motivo: Maldini decisivo! - milan_day : Verità e retroscena > -

Juventus,Damascelli: Champions decisiva per la panchina di AllegriIntanto Allegri tiene ...con i bianconeri che al netto della penalizzazione viaggiano davanti rispetto alle altre big...Il k.o. per 2 - 1 contro la Cremonese , alla prima vittoria in A dopo 27 anni, e lo sfogo di José Mourinho contro il quarto uomo Serra , lo stesso che l'anno scorso annullò il gol del 2 - 1 alcontro lo Spezia, prima che i liguri segnassero nel finale il gol del definitivo vantaggio. Il 60enne allenatore di Setubal è stato sanzionato per due giornate dal Giudice Sportivo , 'per avere ...... Inter e, al termine del quale Sala aveva dichiarato: "È evidente che il vecchio San Siro ... Il: cosa si sono detti Ormai da molti anni prosegue il dialogo tra il sindaco di Milano e ...

Mbappé e il retroscena sulla battuta sul Milan: ecco a chi l'ha fatta e perché Corriere dello Sport

Interessanti le parole di Pierre Kalulu relative al progetto del nuovo stadio Milan, un piano che la proprietà rossonera intende realizzare.Spunta un retroscena sul contratto di Allegri con la Juventus. Il tecnico toscano è al momento legato fino al 2025 al club bianconero ...