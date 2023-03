Milan, Florenzi: «Dopo l’infortunio ho pensato di smettere…» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Alessandro Florenzi, terzino del Milan, sull’infortunio e la possibilità di lasciare il calcio giocato Alessandro Florenzi ha parlato della stagione del Milan in Serie A a StarCasinòSport. PAROLE – La gioia di vedere negli occhi dei ragazzi, che mi hanno dato tanta forza, mi è mancata… Mi è mancato tutto il mondo Milan e spero che anche io sia mancato a loro. Non è lo stesso infortunio, ma uno muscolare diverso dagli altri che ho avuto: è traumatico. È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state facili; per fortuna ho avuto la mia famiglia dietro che mi ha aiutato. Ero di più che sconfortato. Non lo nego: i sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto. Mi sono chiuso nella cosa più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Alessandro, terzino del, sule la possibilità di lasciare il calcio giocato Alessandroha parlato della stagione delin Serie A a StarCasinòSport. PAROLE – La gioia di vedere negli occhi dei ragazzi, che mi hanno dato tanta forza, mi è mancata… Mi è mancato tutto il mondoe spero che anche io sia mancato a loro. Non è lo stesso infortunio, ma uno muscolare diverso dagli altri che ho avuto: è traumatico. È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state facili; per fortuna ho avuto la mia famiglia dietro che mi ha aiutato. Ero di più che sconfortato. Non lo nego: i sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto. Mi sono chiuso nella cosa più ...

