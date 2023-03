Milan | Cardinale | “Il segreto è che non si possono comprare i campionati”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Arrivati #Cardinale e #Furlani al Comune di Milano per l'incontro con il sindaco #Sala @MilanNewsit #Milan - SportRepubblica : Milan, nuovo stadio all'ippodromo della Maura? 'Sì, Cardinale è stato qui' - AntoVitiello : Uno scatto con Gerry #Cardinale. Molto cordiale #Milan @MilanNewsit - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Cardinale al BoF summit di @ftlive: “Area del nuovo stadio? Nel mondo ideale stare a Milano è una priorità. Se possibile, st… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Cardinale sulla Superlega: 'Iniziativa fallita, non ha senso parlarne' -

Non lascia spazio alle interpretazioni, Gerry, spiegando la posizione delsul futuro stadio. "Quando abbiamo acquistato ilnon abbiamo sottoscritto la costruzione di un nuovo ...La valorizzazione delè un progetto ad ampio respiro per: "Sono sempre stato preoccupato per il calcio europeo perché, se si guarda all'ecosistema e ai capitali che attrae, ...Al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, Gerryha dichiarato: "Da oltre 20 anni investiamo nello sport e da 5 anni nel calcio europeo. Ilè uno dei più grandi brand a livello mondiale con una fenomenale fanbase in Italia, è un ...

Cardinale: "Non conoscevo il Milan fino a 4-5 anni fa. È una grande opportunità per fare quello che... Milan News

Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, ha parlato del Milan ...Tra gare ufficiali e non le due squadre si sono affrontate, fino a questo momento, 306 volte con 11 vittorie per l’Inter, 115 per il Milan e 80… Leggi ...