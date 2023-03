Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Milan, nuovo stadio all'ippodromo della Maura? 'Sì, Cardinale è stato qui' - AntoVitiello : Il sindaco #Sala: 'Oggi pomeriggio incontrerò Gerry #Cardinale per capire se veramente il #Milan vuole andare nell'… - AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - cmdotcom : #Milan a La Maura, Monguzzi (Verdi): 'Schlein interverrà contro il nuovo stadio' - ferrante_pie : RT @la_rossonera: La proprietà ???? avrebbe tuttavia deciso di realizzare lo ?? nell’area dell’ex ippodromo La Maura. L’intenzione sarebbe an… -

Cardinale accelera sul nuovo stadio a La, con l'assist di Comune e Regione...questa sera un'altra assemblea pubblica per bloccare (dopo la battaglia contro il nuovo stadio die Inter a San Siro) anche l'ipotesi dell'impianto rossonero sui terreni dell'Ippodromo La,...L'ippodromo è l'area d'oro per eccellenza nella città del mercato immobiliare da record assoluto in Italia: quasi un milione di metri quadrati di prati, cavalli e scuderie. Ed è anche un'area tutelata,...

Nuovo stadio Milan alla Maura Sala-Cardinale, incontro terminato IL GIORNO

Il Corriere della Sera, edizione Milano, questa mattina ha affrontato il tema dello stadio e della zona de La Maura che sarebbe stata identificata dal Milan come area principe per il progetto ...MilanNews.it Snaitech, società proprietaria del terreno su cui sorge l'Ippodromo La Maura, vale a dire l'area che il Milan sta valutando per il suo nuovo… Leggi ...