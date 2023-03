Migranti, “Partire è un po’ morire”: polemica sul post di Vittorio Feltri (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: Partire è un po’ morire. State a casa vostra”, scrive su Twitter Vittorio Feltri. i”Questo un tweet tra i più indegni, scritto da un eletto di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa della più grande regione italiana. Vergogna”, si legge in un post di Stefano Bonaccini. “Le vittime del naufragio di Cutro sono 67, tra cui bambini, e la frase migliore che partorisce Feltri è un abominio. La Meloni lo voleva presidente della Repubblica ma si è accontenta di farlo eleggere consigliere regionale in Lombardia. Il presidente del Consiglio non ha nulla da dire su questo tweet indegno di un esponente di Fratelli d’Italia? Sconcerto e vergogna”, afferma la deputata del M5S Elisa Scutellà. “Al peggio non c’è mai ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano:è un po’. State a casa vostra”, scrive su Twitter. i”Questo un tweet tra i più indegni, scritto da un eletto di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa della più grande regione italiana. Vergogna”, si legge in undi Stefano Bonaccini. “Le vittime del naufragio di Cutro sono 67, tra cui bambini, e la frase migliore che partorisceè un abominio. La Meloni lo voleva presidente della Repubblica ma si è accontenta di farlo eleggere consigliere regionale in Lombardia. Il presidente del Consiglio non ha nulla da dire su questo tweet indegno di un esponente di Fratelli d’Italia? Sconcerto e vergogna”, afferma la deputata del M5S Elisa Scutellà. “Al peggio non c’è mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti, ora il suo governo, lascia morire 63 afgani… - repubblica : Il tweet vergogna di Feltri contro i migranti: 'Partire è un po’ morire. Statevene a casa vostra' [a cura della red… - Agenzia_Ansa : Polemica per il tweet di Vittorio Feltri sui migranti: 'Partire è un pò morire'. Il giornalista: 'State a casa vost… - _GGiaco : RT @siriomerenda: lui non ha avuto dubbi ed è voluto partire per Crotone...grazie Presidente #Mattarella #Crotone #migranti #2marzo https:/… - BTiddia : RT @ilruttosovrano: Vittorio Feltri, con il suo schifoso tweet: 'Partire è un po' morire, state a casa vostra' riferito ai migranti, ambisc… -