Migranti | Nicita Pd | ' a Crotone ascoltato superstiti | siamo senza parole'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "C'è davvero poco da dire su ciò che si prova a vedere tutte quelle bare, e tutte quelle piccole bare bianche, messe in fila in un palazzetto dello sport. Un luogo che dovrebbe esaltare il movimento, la libertà e la vita. E mancano ancora parecchi corpi all'appello. Restiamo, letteralmente,. Con Elly, Enza, Matteo, Nicola, Francesco, Nico. Al Cara dici sono i sopravvissuti. Abbiamo trovato a forza di parlare con alcuni di loro. Di ascoltarli". Lo scrive in un post su Facebook il senatore dem Antoniodopo la visita a Cutro insieme ad altri parlamentari Pd. "Mohammed ha cinquant'anni sta in fila ad aspettare di parlare, con l'aiuto del mediatore, con noi - aggiunge - Quando arriva il suo turno scoppia a piangere. Ci racconta che viene dall'Afghanistan. Ha perso la ...