Migranti | naufragio Cutro | Procura apre inchiesta su macchina soccorsi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Crotone, 2 mar. (Adnkronos) - Ladi Crotone vuole vederci chiaro sulla catena delladeinella notte tra il sabato e la domenica mattina quando l'imbarcazione con a bordo almeno 180è naufragata e per questo motivo, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. La delega è stata data daltore Giuseppe Capoccia ai Carabinieri che stanno raccogliendo del materiale sul 'buco' di almeno sei ore, tra le 22.30 di sabato 25 febbraio, quando l'aereo di Frontex ha emesso il dispaccio con cui segnalava la presenza di una imbarcazione nello Ionio. E ieri, il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Vittorio Aloi, parlando con i giornalisti che gli chiedevano se sono stati sentiti dallacrotonese ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - Agenzia_Ansa : Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L'… - fanpage : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella è giunto a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio… - Scomodo2063 : RT @DavideR46325615: Naufragio migranti Crotone, il medico soccorritore Orlando Amodeo: 'A 1 KM dal luogo della tragedia c'è un radar colle… -

In questo video sono visibili le immagini filmate dainaufragati a Cutro su un primo barcone. Quest'ultimo sarebbe stato sostituito con una seconda barca (quella della tragedia) per un problema. A bordo si vedono molti bambini e minori e anche ...... secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dovrebbe riferire il 7 marzo alla Camera ed il giorno successivo al Senato suldella nave deia Cutro in Calabria. . 2 marzo 2023Caro Porro, ero restio a fissare in uno scritto le riflessioni che continuavano a mulinarmi nella mente, a seguito della notizia del tragicodei, stipati sul caicco che si è sfasciato sulla spiaggia di Steccato di Cutro. La mia reticenza era dettata dalla paura di essere male interpretato o, peggio, strumentalizzato. ...

Naufragio migranti, Salvini durissimo in conferenza stampa: “Attaccare chi rischia la vita in mare per… Il Fatto Quotidiano

Crotone, 2 mar. (Adnkronos) – La Procura di Crotone vuole vederci chiaro sulla catena della macchina dei soccorsi nella notte tra il sabato e la domenica mattina quando l’imbarcazione con a bordo alme ...Mattarella è arrivato a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio di migranti che erano a bordo di un natante partito dalla Turchia e che ha provocato la morte accertata, al momento, di ...