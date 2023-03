Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Migranti: Gozi, 'Rampelli? Arriva sempre uno che la spara più grossa' - -

Lo afferma in una nota l'eurodeputato di Renew Europe, Sandro, in risposta alle dichiarazioni rilasciate oggi in un'intervista al Corriere della Sera dal Ministro Musumeci in merito al Dl Ong ...... scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, in occasione della Giornata Internazionale deiLo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, in occasione della Giornata Internazionale dei

Migranti: Gozi, ‘Rampelli Arriva sempre uno che la spara più grossa’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Quando pensi che uno ha detto proprio una scemenza, ma che forse può ancora rimediare chiedendo scusa, arriva sempre l’amico ‘genio’ che la spara più grossa”. Lo scrive su ...