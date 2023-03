"Migranti e antifascismo...". Cosa si sono detti al telefono Conte e la Schlein (Di giovedì 2 marzo 2023) I leader di M5S e Pd provano a ricomporre l'asse giallorosso per un'opposizione comune. Le priorità del dialogo ripartito: immigrazione ed emergenza fascismo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) I leader di M5S e Pd provano a ricomporre l'asse giallorosso per un'opposizione comune. Le priorità del dialogo ripartito: immigrazione ed emergenza fascismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kmaleonmanel : RT @adeoli1011: Abbiamo un ministro della difesa che incolpa i migranti per essere morti in mare e un ministro della cultura che minaccia p… - aranciaverde : RT @adeoli1011: Abbiamo un ministro della difesa che incolpa i migranti per essere morti in mare e un ministro della cultura che minaccia p… - adeoli1011 : Abbiamo un ministro della difesa che incolpa i migranti per essere morti in mare e un ministro della cultura che mi… - luca_s_cag : @fratotolo2 se poi i diplomati non passano le selezioni in quanto ignoranti pazienza, hanno imparato l'antifascismo… - PaulaDaNei1 : RT @Marco_dreams: A scuola non si può parlare di antifascismo, uno dei fondamenti della Costituzione. Come non si potrà parlare di LGBT, di… -