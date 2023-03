Migranti: Delrio, 'ci sono responsabilità politiche' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sulla tragedia di Crotone la magistratura farà chiarezza ma esistono responsabilità politiche che vanno denunciate subito: l'inadeguatezza delle iniziative portate avanti. Dalle parole di Piantedosi alla lotta alle Ong". Così Graziano Delrio a Agorà Rai. "Assurdo parlare di protocolli: quando sono in gioco vite umane si operano salvataggi come prevedono tutte le convenzioni internazionali. Fare la contabilità degli arrivi in mare è sbagliato: per quello, serve lotta agli scafisti e gestione dei flussi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sulla tragedia di Crotone la magistratura farà chiarezza ma esistonoche vanno denunciate subito: l'inadeguatezza delle iniziative portate avanti. Dalle parole di Piantedosi alla lotta alle Ong". Così Grazianoa Agorà Rai. "Assurdo parlare di protocolli: quandoin gioco vite umane si operano salvataggi come prevedono tutte le convenzioni internazionali. Fare la contabilità degli arrivi in mare è sbagliato: per quello, serve lotta agli scafisti e gestione dei flussi".

