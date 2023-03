**Migranti: Calenda, 'mai come oggi Mattarella rappresenta intero Paese, grazie'** (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Mai come oggi il Presidente Mattarella rappresenta un'intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia immane. grazie Presidente". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Maiil Presidenteun'intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia immane.Presidente". Così Carlosu twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonicotwi : @CarloCalenda Stiamo attenti Calenda, certo ma è il gioco delle parti. In altre occasioni mi pare non si siano fatt… - kokonews5 : Fattibilità del progetto. #migranti #Crotone #Calabria #Piantedosi #Zelensky #Ucraina #Mattarella… - kokonews5 : Colonna Sonora per la Partecipazione al Lutto. - fisco24_info : Naufragio migranti Crotone, Piantedosi compatta le opposizioni: 'Dimissioni': (Adnkronos) - Il ministro dell'Intern… - TV7Benevento : **Migranti: Piantedosi 'compatta' opposizioni, da Calenda a Pd e M5S 'dimissioni'** - -