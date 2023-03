Michelle Hunziker commenta con Belen alcune colleghe famose (Di giovedì 2 marzo 2023) In modo simpatico, Michelle Hunziker a Le Iene commenta con Belen alcune colleghe famose, da Ilary alla Marcuzzi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 marzo 2023) In modo simpatico,a Le Ienecon, da Ilary alla Marcuzzi L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con @m_hunziker e il suo #MichelleImpossbile & friends. Tra gli os… - MedInfinityIT : Michelle Hunziker e Claudio Bisio insieme sul palco... noi così ?? #MichelleImpossible - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker e Belen Rodriguez si scambiano i diari segreti: 'Ignoriamo i giudizi e scegliamo la libertà' #mich… - GossipNews_it : Dalle prese in giro perché parlava italiano ai cerotti sui capezzoli: Michelle Hunziker e Belen rivelano in lacrime… - infoitcultura : Michelle Hunziker dedica il suo show a Costanzo ma l’omaggio non piace a tutti -