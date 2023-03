Michele Santoro a Rete4 con un suo talk? Mediaset | “Si tratta di fantasie”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Silvio Berlusconi avrebbe chiamatoper proporgli una trasmissione su Rete 4. Dieci anni dopo lo storico incontro a “Servizio Pubblico” con il Cavaliere, passando dal famigerato “editto bulgaro”, la lunga storia di due rivali ora alle prese con un punto di convergenza: la guerra in Ucraina. La notizia è stata resa nota dal quotidiano “La Stampa” che individua il deus ex machina dell’operazione in Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni che avrebbe “raccolto il malumore di Berlusconi per come idi informazione sulle reti– in particolare Stasera Italia di Barbara Palombelli – trattino chiunque levi una voce critica sulle armi all’Ucraina, messo a tacere e financo bandito dalle trasmissioni, senza concessione al dibattito”. “Berlusconi è invecchiato – aveva detto il ...

Berlusconi assume Santoro in Mediaset Le ragioni dietro l'ipotesi La Stampa

