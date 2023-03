Michela Persico per strada con gli occhiali da sole | ma tutti guardano più sotto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 marzo 2023) La bellezza e il fascino diè fuori dal comune; con foto come questa manda completamente fuori di testa i suoi fan. InstagramParliamo di una donna decisamente conosciuta nel mondo dello spettacolo; come sappiamo sta vivendo une bellissima storia con Daniele Rugani, il difensore della Juventus. La stagione del centrale, fino a questo momento, non è delle migliori a causa di una poca continuità di rendimento. Tornando aabbiamo giustamente detto della sua popolarità nel mondo dello spettacolo; lei, però, è conosciuta anche dal punto di vista social. Basta andare su Instagram per renderci conto di quanto sia amata dal grande pubblico; il numero dei suoi follower, infatti, ha superato il milione e mezzo. Un numero che ha dell’incredibile così come lo sono le cifre che possiamo notare ...