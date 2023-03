Michel | il ragazzo cyborg paralizzato che è tornato a camminare ed entra nel Guinness dei Primati

Il giovane di 30 anni cammina e fa le scale grazie a elettrodi impiantati sul midollo spinale comandati da un tablet. «Mi alleno tutti i giorni, vado in canoa e sono sempre più autonomo»





Un anno fa la sua storia aveva fatto il giro del mondo: Michel Roccati, 31 anni di Torino, paralizzato dopo un incidente stradale in moto nel 2017, era tornato a camminare grazie ad elettrodi impiantati sul midollo spinale. Il device che lo aiuta nella sua vita di tutti i giorni è un progetto rivoluzionario dell’Istituto di Tecnologia di Losanna (Epfl), pioniere in questo genere di ricerche. Ora Michel, che ama presentarsi come «ragazzo cyborg» mostra con orgoglio il certificato che lo inserisce di diritto nel Guinness dei primati: nel mondo è lui la persona con paraplegia che ha percorso a piedi la distanza più lunga, 500 metri. «Il record è stato registrato l’anno scorso a Losanna - ricorda Michel -ma ora sono pronto a batterne un altro perché nel frattempo con l’allenamento ho raggiunto, anzi ho superato il chilometro camminando anche in modo più fluido e non più a scatti come all’inizio».

