Michael Schumacher | rivelazioni da brivido sulle sue condizioni di salute | “Lui è lì | ma…”

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’ex team principal Eddie Jordan ha rivelato le ultime notizie disull’ex campione del mondo, in coma da 10 anni a causa di un incidente sugli sci. Parole che lasciano con l’amaro in bocca quelle di Eddie Jordan, fondatore dell’omonima scuderia per cui ha gareggiato. In un’intervista rilasciata al sito OLGB il L'articolo NewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adp_2904 : RT @F1Daviderusso: Ecclestone sapeva tutto del crashgate. “Oggi mi dispiace ancora per Massa, è stato defraudato del titolo che meritava,… - Formula1WM : Bernie #Ecclestone ritiene che Michael Schumacher dovrebbe essere l’unico detentore del record relativo al numero d… - manila_45 : RT @F1Daviderusso: Ecclestone sapeva tutto del crashgate. “Oggi mi dispiace ancora per Massa, è stato defraudato del titolo che meritava,… - WaitingY_ : RT @F1Daviderusso: Ecclestone sapeva tutto del crashgate. “Oggi mi dispiace ancora per Massa, è stato defraudato del titolo che meritava,… - ScuderiaFxrrari : RT @F1Daviderusso: Ecclestone sapeva tutto del crashgate. “Oggi mi dispiace ancora per Massa, è stato defraudato del titolo che meritava,… -

Parole che lasciano con l'amaro in bocca quelle di Eddie Jordan , fondatore dell'omonima scuderia per cui ha gareggiato. In un'intervista rilasciata al sito OLGB il 74enne ha ..., Eddie Jordan svela le condizioni dell'ex campione della Ferrari: 'Lui è lì ma non c'è' La laurea che non c'era forse il motivo del tragico gesto I primi accertamenti - riporta il ...è lì, ma non c'è'. Eddie Jordan , 74 anni, fondatore della scuderia per cui ha corso anche il sette volte campione del mondo, rivela le ultime notizie sulle condizioni di salute ...

Michael Schumacher, Eddie Jordan svela le condizioni del pilota: «Lui è lì ma non c'è» ilgazzettino.it

Eddie Jordan, l'uomo che ha lanciato e scoperto Michael Schumacher ha parlato di come starebbe l'ex campioni F1 da cui di anni ...«Michael Schumacher è lì, ma non c’è». Eddie Jordan, 74 anni, fondatore della scuderia per cui ha corso anche il sette volte campione del mondo, rivela ...