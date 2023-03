“Mia moglie ha un tumore, l’ha scoperto in gravidanza”: l’annuncio di Ed Sheeran (Di giovedì 2 marzo 2023) Parlare di un grave problema che coinvolge la propria famiglia a volte può essere terapeutico e permette di alleggerire il proprio cuore. Questo è quello che ha fatto Ed Sheeran, in occasione della presentazione del suo nuovo album, Subtract, in uscita il 5 maggio 2023, un lavoro a cui tiene particolarmente, ma che non è stato semplice portare a termine. Il cantante britannico, infatti, è reduce da un anno non semplice, in cui si è ritrovato a capire cosa significhi vedere una delle persone a cui si tiene di più malata. Nel corso della gravidanza della loro seconda figlia, Jupiter, nata nel 2022, Cherry Scaborn, la donna che ha sposato l’artista nel 2019, ha infatti scoperto di avere un tumore. Questa notizia si era aggiunta a un altro evento che lo ha segnato non poco, la morte del suo migliore amico, il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 marzo 2023) Parlare di un grave problema che coinvolge la propria famiglia a volte può essere terapeutico e permette di alleggerire il proprio cuore. Questo è quello che ha fatto Ed, in occasione della presentazione del suo nuovo album, Subtract, in uscita il 5 maggio 2023, un lavoro a cui tiene particolarmente, ma che non è stato semplice portare a termine. Il cantante britannico, infatti, è reduce da un anno non semplice, in cui si è ritrovato a capire cosa significhi vedere una delle persone a cui si tiene di più malata. Nel corso delladella loro seconda figlia, Jupiter, nata nel 2022, Cherry Scaborn, la donna che ha sposato l’artista nel 2019, ha infattidi avere un. Questa notizia si era aggiunta a un altro evento che lo ha segnato non poco, la morte del suo migliore amico, il ...

