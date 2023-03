"Mi sembra incredibile". Senaldi dalla Gentili, sinistra asfaltata così (Di giovedì 2 marzo 2023) "Siamo gli unici che hanno a cura i profughi di tutto il mondo e dobbiamo portare le colpe di quelli che non riusciamo a salvare? Mi sembra incredibile". Pietro Senaldi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, esprime in poche battute lo sconcerto di gran parte degli italiani per quanto accaduto a Cutro. Non solo il drammatico naufragio del barcone pieno di migranti nelle acque calabresi a poche decine di metri dalla costa italiana, all'alba di domenica scorsa, ma anche le violentissime e spesso strumentali polemiche contro il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il governo di centrodestra e addirittura la Guarda costiera per i presunti ritardi nei soccorsi. Una battaglia, quella della sinistra, sul cadavere di decine di morti innocenti addebitate alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "Siamo gli unici che hanno a cura i profughi di tutto il mondo e dobbiamo portare le colpe di quelli che non riusciamo a salvare? Mi". Pietro, ospite di Veronicaa Controcorrente su Rete 4, esprime in poche battute lo sconcerto di gran parte degli italiani per quanto accaduto a Cutro. Non solo il drammatico naufragio del barcone pieno di migranti nelle acque calabresi a poche decine di metricosta italiana, all'alba di domenica scorsa, ma anche le violentissime e spesso strumentali polemiche contro il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il governo di centrodestra e addirittura la Guarda costiera per i presunti ritardi nei soccorsi. Una battaglia, quella della, sul cadavere di decine di morti innocenti addebitate alle ...

