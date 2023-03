"Mi piace Madame Bovary...". La gaffe di Casalino a Belve fa impazzire i social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... my_lord_____ : RT @grande_flagello: - Mi piace Baudelaire - Mi dica una poesia di Baudelaire - Madame Bovary? #Belve - attilasarti : RT @grande_flagello: - Mi piace Baudelaire - Mi dica una poesia di Baudelaire - Madame Bovary? #Belve - AlfredoArtusi : RT @grande_flagello: - Mi piace Baudelaire - Mi dica una poesia di Baudelaire - Madame Bovary? #Belve - saraNNOCAZZlMIA : RT @grande_flagello: - Mi piace Baudelaire - Mi dica una poesia di Baudelaire - Madame Bovary? #Belve - GiacomoFaramell : RT @grande_flagello: - Mi piace Baudelaire - Mi dica una poesia di Baudelaire - Madame Bovary? #Belve -

"Mi piace Madame Bovary...". La gaffe di Casalino a Belve fa ... ilGiornale.it

Figuraccia per Rocco Casalino a "Belve": per l'ex concorrente del Grande Fratello "Madame Bovay", il famoso romanzo di Gustave Flaubert, è una poesia di Baudelaire ...Incalzato dalla conduttrice Fagnani, il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle ha confuso il romanzo di Flaubert con un’opera del poeta. “Il mio problema è la memoria” ha detto ...