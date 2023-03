Mezza maratona Roma Ostia |  aumenta la partecipazione femminile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... germanaluciani : Mezza maratona Roma Ostia: domenica si corre, strade chiuse e 27 linee bus deviate - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si correrà la mezza maratona Roma-Ostia: ecco il piano mobilità. Partenza… - CorriereCitta : Mezza maratona Roma-Ostia domenica 5 marzo 2023: orari, percorso e strade chiuse - romatoday : Mezza maratona Roma Ostia: domenica si corre, strade chiuse e 27 linee bus deviate - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si correrà la mezza maratona Roma-Ostia: ecco il piano mobilità. Partenza… -

...10 alle 19 gli oltre 9mila iscritti alla...alle 19 gli oltre 9mila iscritti alla...i runner lungo il percorso che daporta al ...con finish line posizionata alla Rotonda di. ......Via Cristoforo Colombo fino al mare di. ...la direzione di gara e i giudici seguiranno la...di gara e i giudici seguiranno laa ...delle Fontane in Via Ciro II Grande sempre aDomenica 5 marzo si correrà la. Anche per l'edizione del 2023 il tracciato, per il quale erano state introdotte alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni, non cambia. Resta invariato il posizionamento della ...