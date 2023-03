Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 2 marzo 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedì 2 marzo 2023. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1511m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte Meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1492m. I venti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1511m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1492m. I venti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ? Naufragio Calabria, Giorgia #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 20… - riccvrdl : Ma come fai a dire che “prima dovevano guardare le previsioni del meteo” PIANTEDOSI NON SONO ANDATI A FARE UNA CROCIERA CAZZO - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - meteoredit : #2marzo Le ultime previsioni #meteo aggiornate, su sito e app Meteored. ??? Ultime previsioni:… - giovannaworld96 : RT @TgrRaiAltoAdige: Cielo molto nuvoloso con solo tratti soleggiati. In Alta Pusteria soffierà ancora vento da est. Temperature massime… -