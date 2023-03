Mestoli in legno: sgrassali così, con il metodo della pentola (Di giovedì 2 marzo 2023) I Mestoli in legno sono uno strumento antico, amatissimo anche dalle nostre nonne. Sono perfetti per addensare sughi e creme, ma il grasso e l’unto tendono a depositarsi tra le venature e pulirli diventa un’impresa complessa. Sfreghiamo e sfreghiamo, ma pare quasi che la sporcizia penetri ancora più profondamente! Eppure, basta conoscere il metodo antico della pentola per riportarli come nuovi. Teniamo presente che la procedura per attuarlo è sempre la stessa: un lungo ammollo; ciò che cambia a nostra discrezione sono gli ingredienti da inserire nell’acqua per effettuare una sorta di rigenerazione. Possiamo scegliere indifferentemente quello che preferiamo, sono tutti egualmente efficaci, molto dipende da ciò che abbiamo disponibile in dispensa. così potremo farlo subito, senza neppure ... Leggi su donnaup (Di giovedì 2 marzo 2023) Iinsono uno strumento antico, amatissimo anche dalle nostre nonne. Sono perfetti per addensare sughi e creme, ma il grasso e l’unto tendono a depositarsi tra le venature e pulirli diventa un’impresa complessa. Sfreghiamo e sfreghiamo, ma pare quasi che la sporcizia penetri ancora più profondamente! Eppure, basta conoscere ilanticoper riportarli come nuovi. Teniamo presente che la procedura per attuarlo è sempre la stessa: un lungo ammollo; ciò che cambia a nostra discrezione sono gli ingredienti da inserire nell’acqua per effettuare una sorta di rigenerazione. Possiamo scegliere indifferentemente quello che preferiamo, sono tutti egualmente efficaci, molto dipende da ciò che abbiamo disponibile in dispensa.potremo farlo subito, senza neppure ...

