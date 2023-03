«Messi, ti aspettiamo», e sparano 14 colpi contro il supermercato della moglie a Rosario (Di giovedì 2 marzo 2023) “Messi ti stiamo aspettando. Javkin è un narcotrafficante, non ti proteggerà”. Questo è il massaggio lasciato su un muro di un supermercato appartenente alla famiglia di Antonela Roccuzzo, la moglie di Leo Messi, a Rosario. Prima hanno però sparato 14 colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del supermercato Single di Lavalle, tra le vie 27 de Febrero e Ocampo. Il violento episodio – scrive il Clarìn – è avvenuto intorno alle 3 del mattino “quando almeno due persone a bordo di una motocicletta hanno sparato alla facciata del locale che è gestito da uno dei cugini della moglie del capitano della Nazionale argentina, Lionel Messi”. Javkin è il sindaco della città. E ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) “ti stiamo aspettando. Javkin è un narcotrafficante, non ti proteggerà”. Questo è il massaggio lasciato su un muro di unappartenente alla famiglia di Antonela Roccuzzo, ladi Leo, a. Prima hanno però sparato 14di arma da fuocola saracinesca delSingle di Lavalle, tra le vie 27 de Febrero e Ocampo. Il violento episodio – scrive il Clarìn – è avvenuto intorno alle 3 del mattino “quando almeno due persone a bordo di una motocicletta hanno sparato alla facciata del locale che è gestito da uno dei cuginidel capitanoNazionale argentina, Lionel”. Javkin è il sindacocittà. E ...

