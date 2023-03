Messi, spari contro supermarket della moglie (Di giovedì 2 marzo 2023) Minacce a Leo Messi nella sua città natale, Rosario. All'alba di giovedì, due persone a bordo di una motocicletta hanno sparato 14 volte contro ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 2 marzo 2023) Minacce a Leonella sua città natale, Rosario. All'alba di giovedì, due persone a bordo di una motocicletta hanno sparato 14 volte...

