Messi e la sua famiglia minacciati in Argentina: spari nel supermercato della moglie di Leo (Di giovedì 2 marzo 2023) Una notizia assurda quella che arriva dall'Argentina nei confronti di Lionel Messi. Infatti, un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo, moglie del campione del Mondo argentino, è stato attaccato con colpi da arma da fuoco. L'assalto è avvenuto all'alba di mercoledì mattina nella città di Rosario. Lionel Messi Minaccia shock per Messi Dopo aver sparato contro il supermercato gli attentatori, secondo quanto riportato dall'ANSA, avrebbero lasciato anche un biglietto di minaccia nei confronti di Messi. Il biglietto è stato lasciato di fronte il supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo e, oltre a Messi, viene nominato ...

