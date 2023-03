Messi dona iPhone d’oro ai compagni dell’Argentina dei Mondiali

(Di giovedì 2 marzo 2023)aicui ha vinto iin Qatar 2022 a Dicembreaicon cui ha vinto iin Qatar. Il capitano dell’Albiceleste ha deciso di omaggiare idi viaggio con un14 con custodiapersonalizzata, su cui sono incisi lo stemma dell`Argentina con le tre stelle deivinti e la scritta World Cup Champions 2022. La spesa complessiva del regalo e pari a circa 200mila euro.intende consegnare i regali agli altri giocatori in occasione dei prossimi impegni con ...

Messi dona smartphone d'oro ai compagni dell'Argentina ai Mondiali 2022. FOTO Sky Sport

Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali, Messi regala a compagni e staff dell'Argentina iPhone con custodie d'oro ...