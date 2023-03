Messaggio emozionante di Ghoulam per Napoli, avete visto? – VIDEO (Di giovedì 2 marzo 2023) Nei giorni scorsi, l’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam si è reso protagonista di un botta e risposta social con un tifoso della Juventus, reo quest’ultimo di aver offeso il calciatore stesso, oltre che tutta la città di Napoli e dei napoletani. L’algerino ha difeso a spada tratta i suoi ex tifosi, a dimostrazione di come il legame tra le parti sia ancora intenso nonostante il suo addio di qualche mese fa. E a confermare ciò è anche il VIDEO apparso sui profili social del calciatore, nel quale manda un Messaggio a tutti i tifosi e alla città di Napoli, sempre nel cuore dell’ex calciatore azzurro. “Non è soltanto Calcio”: Ghoulam da pelle d’oca A corredo di un VIDEO nel quale viene ritratto lo skyline della città di Napoli, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Nei giorni scorsi, l’ex terzino delFaouzisi è reso protagonista di un botta e risposta social con un tifoso della Juventus, reo quest’ultimo di aver offeso il calciatore stesso, oltre che tutta la città die dei napoletani. L’algerino ha difeso a spada tratta i suoi ex tifosi, a dimostrazione di come il legame tra le parti sia ancora intenso nonostante il suo addio di qualche mese fa. E a confermare ciò è anche ilapparso sui profili social del calciatore, nel quale manda una tutti i tifosi e alla città di, sempre nel cuore dell’ex calciatore azzurro. “Non è soltanto Calcio”:da pelle d’oca A corredo di unnel quale viene ritratto lo skyline della città di, ...

